AA'ya şehir manzaralı kutlama - ANTALYA

- AA'ya şehir manzaralı kutlama - Kentin genel görüntüsü - Belediye personelinin pankart açmasıAA'ya şehir manzaralı kutlama - Teleferikle çıkılan, deniz ve dağ manzaralarıyla kenti kuş bakışı izleme imkanı sunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Tünektepe Sosyal Tesisleri'nde, Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayan pankart açıldıANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümünü, turizmin başkenti Antalya 'yı kuş bakışı gören Tünektepe'de pankart açarak kutladı.Tünektepe Sosyal Tesisleri'nde görevli belediye personeli, Konyaaltı ilçesi Sarısu mevkisinden bin 706 metre teleferik hattının uzandığı 650 rakımlı Tünektepe’ye, 98. kuruluş yıl dönümünü kutlayan AA için "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız." yazılı pankart açtı.Teleferikle de ulaşılabilen tesisler, dağ, deniz manzaraları eşliğinde kenti kuş bakışı izleme fırsatı sunuyor.