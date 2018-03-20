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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
AA, teröristlerin Afrin merkezindeki tünellerini görüntüledi (2) - AFRİN Haberi

AA, teröristlerin Afrin merkezindeki tünellerini görüntüledi (2) - AFRİN Haberi

- Tünelin girişinden detaylar - Tünel içerisindeki iş makinelerinden detaylar - Tünel açma makinasısından detaylar - Hamza Tümeni komutanı Seyf Ebubekir ile röportajAA, teröristlerin Afrin merkezindeki tünellerini görüntüledi - Zeytin Dalı Harekatı'nda kurtarılan Afrin 'de teröristlerin kente hakim tepelere özel iş makineleriyle açtığı tüneller bulundu - AA'nın görüntülediği tünellerin giriş kısmı bir kamyonun girebileceği genişliğe sahip - Yaklaşık 2 metre çapındaki tünellerin tespit edilen ilk kısmı 400 metreyi buluyorAFRİN (AA) - ÖMER KOPARAN - Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolü sağladığı Afrin 'de, teröristlerin iş makineleriyle tepelerin içine açtığı tüneller ortaya çıkarıldı.AA'nın görüntülediği tüneller, Afrin ilçe merkezine hakim tepelerde ÖSO'nun yaptığı aramalarda bulundu.Tünellerin bulunduğu yerden kent merkezi rahatlıkla görülebiliyor.Tünellerin girişi, hafriyat taşımak amacıyla kamyonların girip çıkabileceği genişliğe sahip.Girişten sonra tüneller dairesel şekil alarak daralıyor. Yaklaşık 2 metre çapındaki tünellerde çok sayıda kişinin bir arada rahatlıkla yürümesi mümkün.İlk incelemelerde tünellerin uzunluğunun giriş kısmından itibaren 400 metreye ulaştığı tespit edildi.Tünellerde, Afrin 'den kaçan teröristlerin kazıda kullandığı gelişmiş teknolojiye sahip özel iş makineleri bulundu.Tünelleri ortaya çıkaran ÖSO bileşenlerinden Milli Ordu'nun Hamza Tümeni ve özel kuvvetleri, dağlarda arama çalışmalarına devam ediyor.Hamza Tümeni komutanı Seyf Ebubekir, AA'ya yaptığı açıklamada, teröristlerin askeri amaçlı açtığı tünellerle ilçe merkezini çeviren tepe silsilesini birbirine bağlamayı amaçladığını ancak kazıları tamamlayamadan kaçtıklarını söyledi.

Ebubekir, örgüt mensuplarını hava saldırılarına karşı korumak amacıyla kazılan tünellerin, silah ve mühimmat depolayacak büyüklükte olduğuna dikkati çekti.Zeytin Dalı Harekatı'nda ilçe merkezinin kuzeyinde Türkiye sınırına daha yakın kesimlerde de çok sayıda tünel ve sığınak ortaya çıkarılmıştı.

Özel Kuvvet Teknoloji Özel Kuvvetler Teröristler Saldırı 

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