AA, teröristlerin Afrin merkezindeki tünellerini görüntüledi (1) - AFRİN Haberi

- Afrin genel görüntüsü - Tünelin dışarıdan görüntüsü - Tünel açmada kullanılan iş makinelerinden detay AA, teröristlerin Afrin merkezindeki tünellerini görüntüledi - Zeytin Dalı Harekatı'nda kurtarılan Afrin 'de teröristlerin kente hakim tepelere özel iş makineleriyle açtığı tüneller bulundu - AA'nın görüntülediği tünellerin giriş kısmı bir kamyonun girebileceği genişliğe sahip - Yaklaşık 2 metre çapındaki tünellerin tespit edilen ilk kısmı 400 metreyi buluyorAFRİN (AA) - ÖMER KOPARAN - Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolü sağladığı Afrin 'de, teröristlerin iş makineleriyle tepelerin içine açtığı tüneller ortaya çıkarıldı.AA'nın görüntülediği tüneller, Afrin ilçe merkezine hakim tepelerde ÖSO'nun yaptığı aramalarda bulundu.Tünellerin bulunduğu yerden kent merkezi rahatlıkla görülebiliyor.Tünellerin girişi, hafriyat taşımak amacıyla kamyonların girip çıkabileceği genişliğe sahip.Girişten sonrasında tüneller dairesel şekil alıyor. Yaklaşık 2 metre çapındaki tüneller, çok sayıda kişinin bir arada rahatlıkla yürümesine imkan sağlıyor.İlk incelemelerde tünellerin uzunluğunun giriş kısmından itibaren 400 metreye ulaştığı tespit edildi.Tünellerde Afrin 'den kaçan teröristlerin, kazıda kullandığı gelişmiş teknolojiye sahip büyük özel iş makineleri bulunuyor.Tünelleri ortaya çıkaran ÖSO bileşenlerinden Milli Ordu'nun Hamza Tümeni ve özel kuvvetleri, dağlarda arama çalışmalarına devam ediyor.Hamza Tümeni komutanı Seyf Ebubekir, AA'ya yaptığı açıklamada, teröristler askeri amaçlı açtığı tünellerle ilçe merkezini çeviren dağ silsilesini birbirine bağlamayı amaçladığını ancak kazıları tamamlayamadan kaçtıklarını söyledi.
Ebubekir, örgütü hava saldırılarına karşı tünellerin, silah ve mühimmat depolayacak büyüklükte olduğuna dikkati çekti.Zeytin Dalı Harekatı'nda ilçe merkezinin kuzeyinde Türkiye sınırına daha yakın kesimlerde de örgütün açtığı çok sayıda tünel ve sığınak ortaya çıkarılmıştı.