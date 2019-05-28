Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
AA personeline kıdem sertifikası töreni - İSTANBUL

AA personeline kıdem sertifikası töreni - İSTANBUL

- AA personeline kıdem sertifikası töreni - AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın konuşması - Sertifikaların verilmesi AA personeline kıdem sertifikası töreni - Kurumda 5. yılını dolduran İstanbul 'daki personele sertifikaları törenle verildi - AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya: - "Önemli olan çalışanlarımızın, çalışma koşullarının ve memnuniyetinin artırılmasıdır"İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı'nda (AA) 5. yılını dolduran İstanbul 'daki personele sertifikaları verildi.
Basın İlan Kurumu Konferans Salonunda düzenlenen törende konuşan AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, çalışanların ajansın tuğlaları olduğunu ifade etti.
Ajansın genel merkezinde bir müze çalışması yapıldığını anlatan Özkaya, müzede AA genel müdürlerinin fotoğraflarıyla birlikte bir genel müdürler köşesi ile eski ve şehit olan çalışanların malzemelerinin sergileneceğini söyledi.

Ajanstan emekli olmuş kişilerin de birtakım atölye çalışmalarına katılabileceğini ve ajansa yönelik katkılarının alınabileceği bir program yapılabileceğini kaydeden Özkaya, "Önemli olan çalışanlarımızın, çalışma koşullarının ve memnuniyetinin artırılmasıdır. Ben hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Sertifika alan arkadaşlarımızın her birini tebrik ediyorum, inşallah hep birlikte nice senelere." diye konuştu.
Konuşmasının ardından Özkaya, kurumda 5. yılını dolduran personele sertifikalarını takdim etti.

Şehit Allah 

İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı