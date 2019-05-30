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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
AA personeline kıdem sertifikası töreni - ANKARA

AA personeline kıdem sertifikası töreni - ANKARA

- AA personeline kıdem sertifikası töreni - AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın konuşması - Özkaya'nın personele sertifikalarını takdim etmesiAA personeline kıdem sertifikası töreni - Kurumda 5'inci görev yılını dolduran personele sertifikaları törenle verildiANKARA (AA) - Anadolu Ajansında (AA) 5'inci görev yılını dolduran personel için sertifika töreni düzenlendi.
AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, kurum binasındaki konferans salonunda düzenlenen törende, her personelin AA'da huzurlu, mutlu bir geçmişi ve ümitli bir geleceği inşa edebileceği ortamı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

AA ailesinin geniş bir aile olduğunu, sıkıntıların ve sevinçlerin beraber paylaşıldığını vurgulayan Özkaya, kuruma katkı sağlayan personele teşekkür etti.Konuşmanın ardından Özkaya, personele sertifikalarını takdim etti.

Konferans 

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