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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
AA personeline kıdem sertifikası töreni - ANKARA

AA personeline kıdem sertifikası töreni - ANKARA



: - Salondan ve katılımcılardan görüntüler - AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nun konuşması - Mutanoğlu'nun çalışanlara sertifikalarını takdim etmesiAA personeline kıdem sertifikası töreni - Kurumda 5 yılını dolduran personele sertifikaları törenle verildiANKARA (AA) - Anadolu Ajansında (AA) 5'inci görev yılını dolduran personel için sertifika töreni düzenlendi.
AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, kurum binasındaki konferans salonunda düzenlenen törende, AA'ya emek verenlere sertifika takdiminin, kurum ile çalışanların bağını güçlendireceğini belirtti.
Sertifika verilmesinin, aidiyet duygusunun hissedilmesi açısından da önemli olduğunu ifade eden Mutanoğlu, "Bu büyük ailenin parçasıyız. Bununla da gurur duyuyoruz." dedi.
Konuşmanın ardından Mutanoğlu, personele sertifikalarını takdim etti.

Konferans 

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