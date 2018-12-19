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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - YALOVA

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - YALOVA

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - YALOVA - Yalova Valisi Muammer Erol'un oylamadan görüntüleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Yalova Valisi Muammer Erol, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak oy kullandıYALOVA (AA) - Yalova Valisi Muammer Erol, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA Yalova Bürosu'nu ziyaret eden Erol, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yer alan haber, yaşam ve spor kategorilerindeki 49 fotoğrafı inceledi.Erol, haber kategorisindeki 18 fotoğraftan, Özkan Bilgin tarafından Balkaya Dağları'nda vatan savunması yapan Mehmetçik'in iftar sofrasının görüntülendiği "Mehmetçik'ten ilk iftar" adlı fotoğrafa oy verdi.Yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in çektiği Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yanan evi sonrası kedisine sarılan Ali Meşe'nin hüzün dolu fotoğrafını seçen Vali Erol, spor kategorisinde de oyunu, Edirne'nin ev sahipliğinde 6,5 asırdır gerçekleşen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri sırasında Elif Öztürk tarafından çekilen pehlivanların dinlenme anlarını yansıtan "Pehlivanlar" adlı fotoğraftan yana kullandı.Muammer Erol, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

İftar Sofrası Muhabir Yurt Dışı İlham Gori 

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