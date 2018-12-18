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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Vali Karaloğlu - ANTALYA

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Vali Karaloğlu - ANTALYA

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Vali Karaloğlu - ANTALYA - Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılması - Vali Karaloğlu'nun açıklamaları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf seçti.AA Antalya Bölge Müdürü Murat Eğilmez, fotoğraf oylaması için Vali Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Fotoğraflar hakkında bilgi alan Karaloğlu, AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf seçti.Vali Karaloğlu, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok", yaşam kategorisinde Ömer Ürer'in "Hüzünlü güz vedası", spor kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" adlı fotoğraflarına oy verdi.Karaloğlu, AA'nın fotoğraf oylamasının artık geleneksel olduğunu belirterek, kendisinin de fikrine başvurulmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.
Bunun ciddi bir emek olduğunu anlatan Karaloğlu, "Belki fotoğraf karesi olarak görüyoruz ama onun arkasında çok ciddi emek var. Gazetecilik kolay iş değil. Anadolu Ajansını kutluyorum." dedi.

Muhabir Allah Gori 

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