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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Vali Hasan Karahan - DENİZLİ

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Vali Hasan Karahan - DENİZLİ

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Vali Hasan Karahan - DENİZLİ - Denizli Valisi Hasan Karahan'ın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Hasan Karahan'ın konuşmasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Denizli Valisi Hasan Karahan: - "AA, çok başarılı hizmetler vermekte. Son yıllarda dünya çapında bir haber ajansı olma sıfatını hakkıyla kazandı"DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Hasan Karahan, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" için üç kategoride oy kullandı.Karahan, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı."Haber" kategorisinde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, foto muhabiri Emrah Yorulmaz imzalı "Kaşıkçı cinayeti" fotoğrafını tercih eden Karahan, yaşam kategorisinde yine Emrah Yorulmaz'ın dolunayın Sultan Ahmet Camisi silüetiyle oluşturduğu "İstanbul'da dolunay" fotoğrafına oy verdi.Karahan, spor kategorisinde de foto muhabiri Ali İhsan Öztürk'ün Malazgirt Zaferinin 947'nci yıl dönümü kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen etkinliklerde çektiği "Atlı savaş oyunu" fotoğraflarını seçti.AA muhabirlerinin dünyanın değişik yerlerinden çektiği fotoğrafların tarihe not düştüğünü dile getiren Vali Karahan, AA'nın dünyada birilerinin belli bir kanaldan sunmaya çalıştığı haberciliğin dışına çıkarak gerçekleri yansıttığını belirtti.
AA'nın Türkiye'nin gözü kulağı olan bir kuruluş olduğunu dile getiren Karahan, "Çok başarılı hizmetler vermekte. AA, son yıllarda daha da kendini geliştirerek dünya çapında bir haber ajansı olma sıfatını hakkıyla kazandı. Yılın fotoğrafları yarışmasında bir de oy verdik, fotoğrafları seçtik. AA'nın doğru haberi halkımıza sunmada gösterdiği fedakarlıklar ve başarı için kutluyorum. Aynı şekilde Türkiye'yi dünyada en iyi şekilde tanıtma konusundaki başarıları sebebiyle de ayrıca tebrik ediyorum." diye konuştu.

Yarış Fedakarlık Muhabir Yurt Dışı Cinayet 

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