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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Vali Ali Hamza Pehlivan - BAYBURT Haberi

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Vali Ali Hamza Pehlivan - BAYBURT Haberi

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Vali Ali Hamza Pehlivan - BAYBURT - Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın AA'nın fotoğraflarını incelemesi ve konuşması AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen oylamaya katıldıBAYBURT (AA) - Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi alan Pehlivan, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" fotoğrafına oy verdi.Pehlivan, Anadolu Ajansı foto muhabirleri ve muhabirlerince çekilen fotoğrafların, önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de birbirinden değerli kareler olduğunu belirterek, "Çok önemli enstantaneleri yakalamış, resmetmiş, ölümsüz hale getirmişler." dedi.
Anadolu Ajansı çalışanlarını oylama vesilesiyle tebrik eden Pehlivan, "Bizleri haberdar ediyorlar ve bu görüntülerle birlikte aslında yaşanan o gelişmelerin, olayların içine dahil olmamızı ve bilgi sahibi olmamızı sağlıyorlar. Bu vesileyle hem bu fotoğrafları çekenler ile bütün Anadolu Ajansı çalışanlarına çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.
Vali Pehlivan, Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan Anadolu Ajansı'nın, kuruluşundan bugüne kendi alanında çok önemli hizmetler ortaya koyduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Hem yurt içi hem yurt dışındaki gelişmeleri, olayları takip etmek suretiyle gerek video gerek fotoğraf gerekse haber metni olarak hem ülkemizdeki vatandaşlarımızın hem de bütün dünya insanlarının haber alma hakkına önemli katkılar yapıyor. Objektif habercilik anlayışıyla bu hizmetleri ortaya koyuyor. Bu bağlamda fotoğraf alanında gerçekten çok önemli çalışmalar yapıyor."

Ölümsüz Muhabir Yurt Dışı İlham Kalamış 

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