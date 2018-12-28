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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş - Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş'ın oy vermesinden detaylar - Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 3 fotoğraf için oy kullandıUŞAK (AA) - Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Savaş'ı ziyaret eden AA muhabiri, ajans tarafından her yıl düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi aktardı.Rektör Savaş, kategorileri inceledikten sonra, haber kategorisinde Issham Rimavi'nin "İsrail güçlerinden sağlık ekibine şiddet", yaşam kategorisinde Soner Kılınç'ın "Göktaşı yağmuru", spor kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.Oylamadaki fotoğrafların tümünün çok güçlü olduğunu belirten Savaş, karar vermekte zorlandığını söyledi.

Tüm AA çalışanlarını kutlayan Savaş, kurumun çalışmalarını yakından takip ettiğini bildirdi.

Kutlay Sağlık Ekibi Muhabir İsrail Gori 

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