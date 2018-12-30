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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Türkiye'nin en kısa boylu kadını Elif Kocaman - OSMANİYE

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Türkiye'nin en kısa boylu kadını Elif Kocaman - OSMANİYE

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Türkiye'nin en kısa boylu kadını Elif Kocaman - OSMANİYE - Elif Kocaman'ın oy kullanmasından detay görüntü - Kocaman'ın evdeki yaşamından detay görüntüOSMANİYE (AA) - Türkiye'nin en kısa boylu kadını olan 72,6 santimetre boyundaki Elif Kocaman, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği kareler için oy kullandı.Kocaman, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemine ilişkin fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan fotoğraflarını inceleyerek beğendiği fotoğraflara oy verdi."Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı" başlıklı fotoğrafına oy veren Kocaman, "Yaşam" kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA", "Spor" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Ata Sporu" adlı fotoğrafını tercih etti.

Muhabir Gori 

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