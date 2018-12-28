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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - TEKİRDAĞ

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - TEKİRDAĞ

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - TEKİRDAĞ - Oylamadan genel detay görüntüTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yerine getiren askerler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Nöbet tutan askerler, seçkide yer alan AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.Nöbet tutan askerlerden Furkan Sezer, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar fotoğrafına oy verdi.Mustafa Akın da "yaşam" kategorisinde Yahya Sezgin'in "Bir avuç arı" isimli fotoğrafına, "spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" fotoğrafına oy verdi.Furkan Sezer, geçen yılda oylamaya katıldığını ve her yıl birbirinde güzel fotoğraflardan oluşan bir oylama olduğunu ifade etti.

Muhabir Gori 

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