Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - TEKİRDAĞ

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - TEKİRDAĞ

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - TEKİRDAĞ - Oylamadan genel detay görüntüAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, oylamaya katıldıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Albayrak, seçkide yer alan AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.Başkan Albayrak, "haber" kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci", "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" ile "spor" kategorisinde Fatih Aktaş'ın "Çakır ve Messi" adlı fotoğraflara oy verdi.Albayrak, yaptığı açıklamada, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Oylamada çok güçlü fotoğraflar yer aldığı için karar vermenin zor olduğunu belirten Albayrak, "Ciddi bir yarışma olduğu fotoğraflardan anlaşılıyor. Yıllardır da devam ediyor, artık geleneksel hale dönüştü. Katılan arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz. Anadolu Ajansı güzel işler yapıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Yarış Ermeni Muhabir İlham Gori 

İlgili Foto Galeriler
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk FotoğraflarAzerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk Fotoğraflar
İlham Verici Doğa Fotoğraflarıİlham Verici Doğa Fotoğrafları
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı