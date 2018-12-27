AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - TEKİRDAĞ - Oylamadan genel detay görüntüAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, oylamaya katıldıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Albayrak, seçkide yer alan AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.Başkan Albayrak, "haber" kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci", "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" ile "spor" kategorisinde Fatih Aktaş'ın "Çakır ve Messi" adlı fotoğraflara oy verdi.Albayrak, yaptığı açıklamada, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.
Oylamada çok güçlü fotoğraflar yer aldığı için karar vermenin zor olduğunu belirten Albayrak, "Ciddi bir yarışma olduğu fotoğraflardan anlaşılıyor. Yıllardır da devam ediyor, artık geleneksel hale dönüştü. Katılan arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz. Anadolu Ajansı güzel işler yapıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.