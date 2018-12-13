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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - SAKARYA

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - SAKARYA

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - SAKARYA - SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Sarıbıyık'ın oylama yapması ve açıklaması - SAÜ Rektörü Prof. Dr. Savaşan'ın oylama yapması - SAÜ ve SUBÜ rektörleri, oylamaya katılarak üç kategoride oy kullandıSAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları 2018" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında makamında bilgi alan Rektör Prof. Dr. Savaşan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı."Haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı cinayeti" fotoğrafına oy veren Savaşan, karenin dünya sistemindeki çarpıklığı ilişkilerdeki yozlaşmayı da yansıttığını dile getirdi.Savaşan, "yaşam" kategorisinde Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA", "spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" fotoğraflarına oy verdi.Oylamada yer alan fotoğrafların çok güzel olduğunu belirten Savaşan, AA çalışanlarına teşekkür etti. - "Seçmekte zorlandım"SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Sarıbıyık da makamında oylama hakkında bilgi aldıktan sonra fotoğrafları inceledi."Haber" kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı cinayeti", Khaled Akasha'nın "Suriye'nin çocukları" ve Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk bayrağı" fotoğraflarına oy veren Sarıbıyık, "yaşam"da tercihini İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", Ömer Ürer'in "Hüzünlü güz vedası" ve Yahya Sezgin'in "Bir avuç arı" fotoğraflarından yana kullandı.Sarıbıyık, "spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karate'nin sultanları" ve Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğraflarını oyladı.AA foto muhabirlerini performanslarından dolayı tebrik eden Sarıbıyık, "Fotoğraflar çok orijinal, çok güzel çekilmiş. Hepsi birbirinden ilginç fotoğraflar, o açıdan seçmekte zorlandım. Özellikle haber kategorisindeki 'Gazze'deki Türk bayrağı' gibi fotoğrafları görmek duygulandırdı. Fotoğrafları çekenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.Sarıbıyık, oylamanın sonuçlarını takip edeceğini sözlerine ekledi.

Muhabir İlham Forma Cinayet Rektör 

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