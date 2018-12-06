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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - OSMANİYE İzle

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - OSMANİYE İzle

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - OSMANİYE - Turp yıkamada çalışan işçiler - Zeynep Akın ile Ayşe Kar'ın oy kullanması - Sami Kılıç'ın oy kullanması - Özgür Kurt'un oy kullanmasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde turp toplama ve yıkama işinde çalışan işçiler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'nin Kadirli ilçesinde turp toplama ve yıkama işinde çalışan işçiler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, beğendikleri kareler için oy kullandı.Türkiye'nin turp üretiminin yüzde 70'inin karşılandığı Kadirli'de 4 ay boyunca yaklaşık 5 bin kişi, turp toplama ve yıkama işinde çalışıyor.Tarlada turp toplayan işçiler, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemine ilişkin fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan fotoğraflarını inceleyerek beğendiklerine oy verdi.İşçilerden Zeynep Akın, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay", spor kategorisinde Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" isimli fotoğrafına oy verdi.Ayşe Kar ise oyunu, haber kategorisinde Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı", yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları", spor kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" isimli fotoğrafı için kullandı.Savrun Çayı'nda toplanan turpları yıkayan işçilerden Sami Kılıç, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Filistin Direnişinin Sembolü Genç", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Andreas Gebert'in "Kıran kırana" isimli fotoğrafına oyladı.Turp üreticisi Özgür Kurt ise haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk Bayrağı", yaşam kategorisinde Hakan Burak Altınöz'ün "Perşembe Yaylası", spor kategorisinde ise Veli Gürgah'ın "Gomis'in Sevinci" isimli fotoğrafını seçti.

Muhabir İlham Beğendik Gori 

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