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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - KOCAELİ Haberi

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - KOCAELİ Haberi

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - KOCAELİ - Murat İlbilgi'nin fotoğraf oylamasından detay görüntüler - Murat İlbilgi ile röportaj - Avrupa şampiyonu milli atıcı Murat İlbilgi, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıKOCAELİ (AA) - Avrupa şampiyonu milli atıcı Murat İlbilgi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.İlbilgi, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.Avrupa şampiyonu milli atıcı İlbilgi, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları", yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da şimşekler", spor kategorisinde de Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" ve Fatih Aktaş'ın "Cüneyt Çakır Dünya Kupası'nda" fotoğrafı için oy kullandı.İlbilgi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA foto muhabirlerini tebrik ederek, hayatın her anından fotoğrafların oylamada yer aldığını söyledi.

Fotoğrafların her birini beğendiğini, en çok hoşuna gidenlere ise oy verdiğini ifade eden İlbilgi, "Fotoğraflar arasında 'Ramil altına koştu' adlı fotoğraf var. Ramil'in mutluluğu yüzünden belli oluyor. İnşallah ileride olimpiyat şampiyonu olursam burada benim de fotoğrafım olabilir." diye konuştu.

Olimpiyat Şampiyonu Muhabir Şampiyon Olimpiyat Saldırı 

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