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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - KIRKLARELİ

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - KIRKLARELİ

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - KIRKLARELİ - Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun fotoğraf oylamasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, oylamaya katıldıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Kesimoğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.Kesimoğlu, "haber" kategorisinde tercihini Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'na Türk bayrağı" isimli fotoğrafından yana kullanırken, "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", "spor" kategorisinde Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" isimli fotoğrafına oy verdi.Anadolu Ajansının fotoğraf oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kesimoğlu, fotoğraflar birbirinden güzel olduğu için oy kullanmakta zorlandığını söyledi.

Muhabir İlham Gori 

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