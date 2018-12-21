Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - KIRKLARELİ

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - KIRKLARELİ

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - KIRKLARELİ - Vali Osman Bilgin'in fotoğraf oylaması ve konuşmasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Bilgin, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.Bilgin, "haber" kategorisinde tercihini Mustafa Hassona'nın "Büyük dönüş yürüyüşü" isimli fotoğrafından yana kullanırken, "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", "spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" isimli fotoğrafına oy verdi.Bilgin, birbirinden güzel fotoğrafları oylarken seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Anadolu Ajansı'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Bilgin, AA'nın güçlenmesi, kamuoyunun doğru bilgi alması için emek harcayan tüm personeline teşekkür etti. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA'nın fotoğraf oylamasına da memnuniyetle katıldığını sözlerine ekledi.

Muhabir İlham Gori 

İlgili Foto Galeriler
Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk FotoğraflarAzerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk Fotoğraflar
İlham Verici Doğa Fotoğraflarıİlham Verici Doğa Fotoğrafları
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı