AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - KIRKLARELİ - Vali Osman Bilgin'in fotoğraf oylaması ve konuşmasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Bilgin, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.Bilgin, "haber" kategorisinde tercihini Mustafa Hassona'nın "Büyük dönüş yürüyüşü" isimli fotoğrafından yana kullanırken, "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", "spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin sultanları" isimli fotoğrafına oy verdi.Bilgin, birbirinden güzel fotoğrafları oylarken seçim yapmakta zorlandığını söyledi.
Anadolu Ajansı'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Bilgin, AA'nın güçlenmesi, kamuoyunun doğru bilgi alması için emek harcayan tüm personeline teşekkür etti. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA'nın fotoğraf oylamasına da memnuniyetle katıldığını sözlerine ekledi.