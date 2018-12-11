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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - İSTANBUL İzle

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - İSTANBUL İzle

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - İSTANBUL - Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat'ın oylamasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğrafa oy verdiİSTANBUL (AA) - Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Polat, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.İlk olarak "haber" kategorisini inceleyen Polat, Filistinlilerin, Gazze ablukasının kaldırılması talebiyle düzenlediği deniz eyleminde Mustafa Hassona'nın objektifine yansıyan "Filistin Direnişinin Sembolü Genç" adlı fotoğrafa oy verdi.Polat, "yaşam" kategorisindeki fotoğrafları da tek tek inceleyerek, bu kategoride tercihini Emrah Yorulmaz'ın " İstanbul 'da dolunay" isimli fotoğrafından yana kullandı.Adnan Polat, "spor" kategorisinde ise Şebnem Çoşkun'un 2018 FIFA Dünya Kupası final maçında çektiği "Kupa Çoşkusu" isimli fotoğrafı oyladı.

Muhabir Objektif Gori 

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