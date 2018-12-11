AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - İSTANBUL İzle
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - İSTANBUL - Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat'ın oylamasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğrafa oy verdiİSTANBUL (AA) - Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Polat, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.İlk olarak "haber" kategorisini inceleyen Polat, Filistinlilerin, Gazze ablukasının kaldırılması talebiyle düzenlediği deniz eyleminde Mustafa Hassona'nın objektifine yansıyan "Filistin Direnişinin Sembolü Genç" adlı fotoğrafa oy verdi.Polat, "yaşam" kategorisindeki fotoğrafları da tek tek inceleyerek, bu kategoride tercihini Emrah Yorulmaz'ın " İstanbul 'da dolunay" isimli fotoğrafından yana kullandı.Adnan Polat, "spor" kategorisinde ise Şebnem Çoşkun'un 2018 FIFA Dünya Kupası final maçında çektiği "Kupa Çoşkusu" isimli fotoğrafı oyladı.