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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - İSTANBUL

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - İSTANBUL

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - İSTANBUL - Galata Köprüsü'ndeki balıkçılardan görüntüler - Oylamadan görüntüler ve röportajlarAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Galata Köprüsü'nde balık tutan avcılar, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok" fotoğrafını oyladıİSTANBUL (AA) - Galata Köprüsü'nde olta avcılığı yapan balıkçılar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Balıkçılar, "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında bilgi aldıktan sonra AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde fotoğrafları oyladı.Tekstil işiyle uğraşan ve yaklaşık 10 yıldır Galata Köprüsü'nde olta ile balık avlayan Adem Tozlu, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Veli Gürgah'ın "Gomis'ın gol sevinci" fotoğraflarına oy verdi.Tozlu, savaşları doğru bulmadığını, özellikle İsrail'in saldırıları sonrası yaralanan Filistinlilerin fotoğraflarını görünce içinin burkulduğunu belirterek, "Müslümanlar olarak kenetlenmemiz lazım. Yapılan oyunlara gelmememiz lazım." dedi.
Yaklaşık dört yıldır Galata'da balık tutan Bayram Keskin ise tercihini haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Abdülhamid Hoşbaş'ın "Son hızla" fotoğraflarından yana kullandı.Uzun yıllardır olta ile balık tutan Fevzi Çakmak da Bayram Keskin ile aynı fotoğrafları seçti.Birbirinden habersiz olarak AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan balıkçıların benzer fotoğrafları seçmesi dikkati çekti.

Muhabir İlham Allah İsrail Saldırı 

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