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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - DÜZCE Video

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - DÜZCE Video

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - DÜZCE - Fotoğraf seçimi ve röportajAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 4 fotoğrafa oy verdiDÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Çakar, AA'nın "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yer alan toplam 49 fotoğrafı inceledi.AA muhabirinden fotoğraflar hakkında bilgi alan Çakar, "haber" kategorisinde Khaled Akasha'nın "Suriye'nin çocukları" ve Kayhan Özer'in Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasını içeren "Seçim zaferi", "yaşam" kategorisinde Ömer Ürer'in "Hüzünlü güz vedası", "spor" kategorisinde ise Abdulhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" fotoğraflarına oy verdi.Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsinin kıymetli olduğunu belirterek, "Haber, yaşam ve spor kategorilerinde 49 fotoğrafı tek tek inceledim. Hepsi birbirinden kıymetli. Duygu zenginliği ve sanatsal içeriği olan fotoğrafları görmekten mutluluk duydum. Hangisine oy vereceğimi şaşırdım. Seçim zor oldu ama doğduğum ve büyüdüğüm toprakları içeren, köyümün hemen üst kısmındaki coğrafyada çekilmiş, sonbaharda ağaçları ve doğayı yansıtan 'Hüzünlü güz vedası' adlı fotoğrafı görmek beni ayrıca mutlu etti." diye konuştu.
Oylamada kaliteli fotoğrafların yer aldığını dile getiren Çakar, fotoğrafları çekenleri tebrik etti.

Muhabir Balkon Konuşması Gori Sonbahar 

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