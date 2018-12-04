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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - DÜZCE Haberi

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - DÜZCE Haberi

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - DÜZCE - Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nı oylaması - Düzce Valisi Zülkif Dağlı açıklamasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıDÜZCE (AA) - Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, 3 fotoğraf için oy kullandı.Vali Dağlı, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında bilgi aldı.Fotoğrafları tek tek inceleyen Dağlı, "haber" kategorisindeki 18 fotoğraftan Mustafa Hassona'nın ablukanın kaldırılması talebiyle Gazze'de düzenlenen "deniz eylemleri" fotoğrafına, "yaşam" kategorisinde Ömer Ürer'in Batı Karadeniz yaylalarında "hüzünlü güz" vedası fotoğrafına ve "spor" kategorisinde Abdülhamid Hoşbaş'ın Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede milli atlet Ramil Guliyev'in 19,76'lık derecesiyle şampiyona ve Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandığı "Ramil altına koştu" başlıklı fotoğrafına oy verdi.Fotoğrafların çok profesyonel ve birbirinden güzel olduğunu belirten Dağlı, her yıl oylamaya katıldığını söyledi.

Bu yılki fotoğrafları da çok beğendiğini kaydeden Dağlı, şöyle konuştu:"Anadolu Ajansımızın her yıl düzenlediği fotoğraf yarışmasında oylarımızı verdik. Sporda, bir Türk vatandaşımızın Almanya'da elde ettiği başarıyı simgeleyen çok güzel bir fotoğraf vardı, ona oy verdim. Filistin ile ilgili bir fotoğrafa oy verdim, bunların yanında, bizim açımızdan Düzce için en önemli gördüğümüz, Düzce 'nin doğal güzelliklerini sergilemek adına drone ile çekilen çok güzel bir fotoğrafa oy verdik. Düzce 'nin tanınması adına bunun önemli olduğunu düşünüyoruz."Dağlı, tüm vatandaşları da oylama yapmaya davet etti.

Altın Madalya Muhabir Şampiyon Başkent Milli Atlet 

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