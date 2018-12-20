AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz - ŞIRNAK
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz - ŞIRNAK - Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz'ın fotoğrafları incelemesi - Başsavcı Mehmet Yılmaz'ın konuşması - Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıŞIRNAK (AA) - Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın fotoğrafları" oylamasına katıldı. AA'nın "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yer alan 49 fotoğrafı inceleyen Yılmaz, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Türk Bayrağı, yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" ve spor kategorisinde de Mustafa Kamacı'nın "Bayraklarla TUR 2108" adlı fotoğraflarına oy verdi.Başsavcı Yılmaz, üç kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirterek, "Anadolu Ajansı tarihe not düşüyor, çocuklarımıza sağlam bir arşiv sunuyor. Anadolu Ajansı çalışanlarına başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.