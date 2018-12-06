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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Bolu Valisi Ümit oylamaya katıldı - BOLU

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Bolu Valisi Ümit oylamaya katıldı - BOLU

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Bolu Valisi Ümit oylamaya katıldı - BOLU - Vali Ümit'in fotoğrafları incelemesi ve oy vermesi - Vali Ümit'in açıklaması - Bolu Valisi Ahmet Ümit, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıBOLU (AA) - Bolu Valisi Ahmet Ümit, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Oylamaya katılan Vali Ümit, fotoğraflar hakkında bilgi alarak, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Ümit, haber kategorisindeki 18 fotoğraftan Mustafa Hassona'nın Gazze'de kaydettiği "Gazze'ye hava saldırısı" adlı fotoğrafı oylayarak, "Dünyanın bunları görmesi gerekiyor. Mazlumların halini dünya görsün." dedi.
Vali Ümit, 15 fotoğrafın yer aldığı yaşam kategorisinde ise İlhami Çetin'in çektiği Bolu 'nun Mudurnu ilçesinde yanan evi sonrası kedisine sarılan Ali Meşe'nin yer aldığı "Ali dede ve kedisi" isimli fotoğrafı seçti.Son olarak spor kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Ümit, bu kategoride ise Salih Zeki Fazlıoğlu'na ait "Sahadaki kedi" fotoğrafını oyladı.Vali Ümit, AA'nın gerçekleştirmiş olduğu "Yılın Fotoğrafları" oylamasının çok güzel bir çalışma olduğuna dikkati çekti.Yıl içerisinde yapılmış olan tüm çalışmaların içerisinde elbette öne çıkanların olacağını dile getiren Ümit, "Onun için bunlardan bir tanesi hakikaten önemli bir yere sahip olarak öne çıktığında insanların nazarında daha dikkat çeken bir çalışma olarak ortaya çıkacaktır. Yıl boyunca koşuşturan muhabirlerimizin, arkadaşlarımızın bu emeklerinin bir kez daha sembolize edilmesi, bir kez daha hatırlanmasını bir ayrıcalık olarak değerlendiriyorum. Bu fotoğraf oylama faaliyetinizin çalışanların emeklerinin bir kez daha hatırlanması noktasında önemli olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Hava Saldırısı Muhabir İlham Gori Saldırı 

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