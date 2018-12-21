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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - BALIKESİR Haberi

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - BALIKESİR Haberi

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - BALIKESİR

: - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın fotoğrafları seçmesi - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın açıklamalarıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, oylamaya katıldıBALIKESİR (AA) - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Yazıcı, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.Vali Yazıcı, "haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe 'engel' yok", "yaşam" kategorisinde Soner Kılınç'ın "Göktaşı Yağmuru" ve "spor" kategorisinde Veli Gürgah'ın "Gomis'in sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.Tüm fotoğrafların her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden güzel olduğunu vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:"Ne yazık ki dünyada dramlar yaşanmaya devam ediyor. Fotoğraf kategorisindeki bütün fotoğraflar acıyı, hüznü, haksızlığı, gücün güçsüzü nasıl ezdiğini ifade ediyor. Biz de oradan Filistin'de ayakları olmayan bir kardeşimizin sapanla İsrail askerlerine olan tepkisini, direnişini seçtik. Gönül arzu ediyor ki dünyada bu tarz haksızlıklar bir an önce bitsin. Dünya barış içerisinde huzur içerisinde yaşadığı bir ülke olsun. Ben Anadolu Ajansımızı da bu konudaki hassasiyeti ve duyarlılığı için tebrik ediyorum."

Muhabir Allah İsrail Gori Hassasiyet 

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