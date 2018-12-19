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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Bakan Soylu - İSLAMABAD Video

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Bakan Soylu - İSLAMABAD Video

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Bakan Soylu - İSLAMABAD - İçişleri Bakanı Soylu'nun oylamaya katılmasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - İçişleri Bakanı SoyluİSLAMABAD (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Soylu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde "Yılın Fotoğrafları"nı seçti.Soylu, "haber" kategorisindeki tercihini "muhteşem bir fotoğraf" dediği Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç" adlı fotoğrafından yana kullandı."Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" ile Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay" isimli fotoğraflarını tercih eden Soylu, "spor" kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Pehlivanlar" ile Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Muhabir İlham Gori 

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