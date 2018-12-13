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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - ARDAHAN Haberi

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - ARDAHAN Haberi

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - ARDAHAN - Öğrencilerin oylamasından görüntü - Öğrencilerin konuşmasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Çin'deki robotik yarışmasında 350 takım arasında ilk 10'a girmeyi başaran Ardahan lı öğrenciler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıARDAHAN (AA) - İstanbul'da mayıs ayında yapılan robotik yarışması 2018 MakeX Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde birinci olan, Çin'de ise 350 takım arasında ilk 10'a girmeyi başaran Ardahan lı öğrenciler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Robotik yarışmasına katılan öğrencilerden Ayşenur Uslu ile Hayriye Tuana Açıkyıldız, Ardahan Merkez 23 Şubat İlkokulunda çalıştıkları atölyede AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.İlk olarak "haber" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Açıkyıldız, bu kategoride Halil Fidan'ın çektiği "Türk Bayrağı Afrin'de" adlı fotoğrafına, "yaşam" kategorisinde Sezgin Pancar'n "Türk Yıldızları" fotoğrafına, "spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karetenin sultanları" fotoğrafına oy verdi.Ayşenur Uslu da "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçikten ilk iftar" fotoğrafına oy verirken "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi" adlı fotoğrafına, "spor" kategorisinde de Serhat Çağdaş'ın "Baş başa" isimli fotoğrafından yana tercihini kullandı.Ayşenur Uslu oylama sonrası yaptığı açıklamada, üç fotoğrafa oy verdiğini ancak hepsinin birbirinden farklı ve ayrı şeyleri anlattığını söyledi.

Hayriye Tuana Açıkyıldız da fotoğrafları çok başarılı bulduğunu ifade etti.

Yarış Muhabir Yurt Dışı İlham Öğrenciler 

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