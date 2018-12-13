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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri - KIRŞEHİR

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri - KIRŞEHİR

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri - KIRŞEHİR - Öğrencilerin oylamaya katılması - Öğrenciler ile röportaj - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel - İşitsel Teknikler Medya Yapımcılığı öğretim görevlisi Mehmet Özdemir ile röportajAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına derste katıldılar - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde medya yapımcılığı, radyo ve televizyon programcılığı eğitimi alan öğrenciler, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihlerini yaptı - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Mehmet Özdemir:"Anadolu Ajansının yılın fotoğrafı yarışmasına tüm öğrencilerimizle katıldık, en güzel fotoğrafın seçilmesi konusunda onlara yardımcı olduk"KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (AEÜ) medya yapımcılığı, radyo ve televizyon programcılığı eğitimi alan öğrenciler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel - İşitsel Teknikler Medya Yapımcılığı Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı öğrencileri, ders sırasında fotoğraf seçimi yaptı.Yaşam, haber ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen öğrencilerden Sibel Özkır, Filistinli gençlerin İsrail askerlerine karşı verdiği mücadeleyi konu alan "Sapanla direniş" fotoğrafına oyunu kullandı.Aleyna Şişkinoğlu, yaşam kategorisinde "Ali dede ve kedisi" fotoğrafını tercih etti. Zafer Şahin ise Gazze'de İsrail askerlerine karşı mücadele eden topluluk içindeki bir direnişçinin bulunduğu "Direnişe engel yok" fotoğrafına oy verdi.Farklı kategorilerdeki fotoğraflar için oylarını kullanan öğrenciler, okula ulaştırılan gerek Anadolu Ajansı almanağı gerekse fotoğraf kataloglarını derslerde inceleyerek kendilerini geliştirdiklerini ifade etti.
Oyunu haber kategorisindeki "Seçim zaferi" fotoğrafı için kullanan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel - İşitsel Teknikler Medya Yapımcılığı öğretim görevlisi Mehmet Özdemir, AA muhabirine, Türk basın tarihinde Anadolu Ajansının önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Radyo Televizyon Programcılığı Programı akademisyenleri olarak AA'nın önemini her fırsatta öğrencilere anlattıklarını belirten Özdemir, şunları belirtti:"Diğer taraftan ajansın kullandığı fotoğraflar üzerinde de yoğun olarak paylaşımlarda bulunuyoruz. Anadolu Ajansı, profesyonel bir fotoğraf ekibi kadrosu ile çalışıyor. Fotoğrafçılık derslerimizde daha çok habere yönelik fotoğrafları seçip onları öğrencilere öğretmeye çalışıyoruz. Nasıl fotoğraf çekmeleri gerektiği, haber fotoğrafının nasıl olması gerektiği konusunda öncelikle rehber edindiğimiz kitle iletişim aracı, Anadolu Ajansı. Burada fotoğraf çekimindeki temel kuralları ve nasıl kullandıklarını öğrencilerimize anlatmaya çalışıyoruz."Anadolu Ajansının fotoğraflarından oluşan almanak ve katalogların da öğrencilere yol gösterdiğini vurgulayan Özdemir, "Almanak ve kataloglar bizlere ulaştırılıyor. Bunun için de ayrıca teşekkür ederiz. Tek tek o fotoğrafların üzerinde çalışarak fotoğrafta, özellikle haber fotoğrafında nelere dikkat edilmesi gerektiğini Anadolu Ajansının yardımıyla daha görsel bir şekilde öğrencilerimize anlatıyoruz. Anadolu Ajansının yılın fotoğrafı yarışmasına tüm öğrencilerimizle katıldık, en güzel fotoğrafın seçilmesi konusunda onlara yardımcı olduk." diye konuştu.

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