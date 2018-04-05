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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
AA'nın kuruluş yıl dönümü Sakarya Nehri'nin kaynağında kutlandı - ESKİŞEHİR

AA'nın kuruluş yıl dönümü Sakarya Nehri'nin kaynağında kutlandı - ESKİŞEHİR

Çiftelerspor Dalış Kulübü - Dalgıçların dalış hazırlıkları - Su altından AA flaması ve Türk bayrağı açılması - Dalgıçların çıkışı - Çiftelerspor Dalış Kulübü dalış eğitmeni Ömer Faruk Özen'in röportajıAA'nın kuruluş yıl dönümü Sakarya Nehri'nin kaynağında kutlandı - Eskişehir 'in Çifteler ilçesinde Sakarya Nehri'nin doğduğu Sakaryabaşı'na dalan dalgıçlar Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü su altında kutladı - Çiftelerspor Dalış Kulübü dalış eğitmeni Özen: - "Burası nasıl Sakarya Nehri'ne kaynaklık yapıyorsa AA da medyanın haber kaynağıdır"ESKİŞEHİR (AA) - Sakarya Nehri'nin doğduğu Eskişehir 'in Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı'na dalan dalgıçlar Anadolu Ajansının (AA), 98. kuruluş yıl dönümünü su altında kutladı.Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü yere kadarki 824 kilometrelik macerasının başladığı yer olan Sakaryabaşı'nda dalış gerçekleştiren Çiftelerspor Dalış Kulübü dalgıçları, AA'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla su altında AA flaması ve Türk bayrağı açtı.Kulübün dalış eğitmeni Ömer Faruk Özen, Sakarya Nehri'nin Anadolu'nun ortasındaki Çifteler ilçesinden doğarak 824 kilometrelik macerasının ardından Karadeniz'e döküldüğünü kaydetti.
Anadolu Ajansının da Sakarya Nehri gibi Anadolu'nun bağrından doğduğunu ifade eden Özen, "Anadolu Ajansı 98. yaşında. Biz de AA çalışanlarıyla yıl dönümlerini kutladık. Burası nasıl Sakarya Nehri'ne kaynaklık yapıyorsa AA da medyanın haber kaynağıdır. AA'nın yıl dönümü kutlu olsun." diye konuştu.

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