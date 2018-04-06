AA'nın 98. kuruluş yıl dönümüne özel havlu dokundu - DENİZLİ
- Anadolu Ajansı 98 yaşında - AA'nın 98. kuruluş yıl dönümüne özel havlu dokundu - Detay görüntüler - TİM Başkanvekili ve DENİB Başkanı Süleyman Kocasert'in konuşmasıAnadolu Ajansı 98 yaşında - Türkiye'nin toplam havlu ihracatının yüzde 80'ini karşılayan Denizli 'de AA'nın 98. kuruluş yıl dönümüne özel havlu dokunduDENİZLİ (AA) - Türkiye'nin önemli tekstil merkezlerinden Denizli 'de, Anadolu Ajansı'nın (AA) 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel havlu üretildi.Türk tekstilin gelişimine yaptığı katkıyla dikkati çeken Denizli , dış pazarda satışa sunulan havlunun yüzde 80'ini tek başına karşılıyor. Kalitesiyle bilinen Türk havlusunu dünyada "Turkish Towels" markasıyla tanıtan Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), AA'nın 98. kuruluş yıl dönümüne özel havlu dokuttu.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve DENİB Başkanı Süleyman Kocasert, AA'nın, cumhuriyetin ilanından da önce kurulan, Türkiye'nin en eski haber ajansı olduğunu söyledi.
AA'nın Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'nun haklı sesini dünyaya duyurduğunu ifade eden Kocasert, "Anadolu Ajansı, Turkish Towels'ın yani Türk havlusunun tanıtımında da büyük katkıları oldu. Bundan dolayı AA'ya minnettarız. Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran ve doğru haberciliğin öncüsü AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi.