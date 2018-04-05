Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü - Başbakan Yardımcısı Akdağ - TOKYO Haberi

AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü - Başbakan Yardımcısı Akdağ - TOKYO Haberi

- Başbakan Yardımcısı Akdağ'ın açıklamasıAA'nın 98. kuruluş yıl dönümü - Başbakan Yardımcısı Akdağ: - "Anadolu Ajansı, bizim medar - ı iftiharımızdır. AA, neredeyse bir asırdır Anadolu'nun sesi olmakla kalmadı, özellikle son yıllarda yaptığı atağıyla dünyanın hatırı sayılır ajansları arasına girerek kendisini geliştiriyor"TOKYO (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Anadolu Ajansı, bizim medar - ı iftiharımızdır." dedi.
Akdağ, resmi Japonya ziyareti çerçevesinde bulunduğu Tokyo'da AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı."Anadolu Ajansı, bizim medar - ı iftiharımız." ifadesini kullanan Akdağ, "Bugün Japonya 'dayız ve yanımızda yine AA var. AA, neredeyse bir asırdır Anadolu'nun sesi olmakla kalmadı, özellikle son yıllarda yaptığı atağıyla dünyanın hatırı sayılır ajansları arasına girerek kendisini geliştiriyor." açıklamasında bulundu.Akdağ, AA'nın farklı dillerde yayın yaptığının ve dünyanın farklı coğrafyalarındaki muhabir sayısını artırdığının altını çizerek, "Bu göz bebeği kuruluşumuz, gün geçtikçe gelişerek yoluna devam ediyor." diye konuştu.
AA'nın 98. kuruluş yıldönümünü kutlayan Akdağ, "AA, inşallah çok yakın bir zamanda 100. kuruluş yıl dönümüne de kavuşacak." ifadesiyle sözlerini noktaladı.

Kutlay Medar Muhabir Kuruluş Yıldönümü Allah 

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı