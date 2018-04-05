AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü - Başbakan Yardımcısı Akdağ - TOKYO Haberi
- Başbakan Yardımcısı Akdağ'ın açıklamasıAA'nın 98. kuruluş yıl dönümü - Başbakan Yardımcısı Akdağ: - "Anadolu Ajansı, bizim medar - ı iftiharımızdır. AA, neredeyse bir asırdır Anadolu'nun sesi olmakla kalmadı, özellikle son yıllarda yaptığı atağıyla dünyanın hatırı sayılır ajansları arasına girerek kendisini geliştiriyor"TOKYO (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Anadolu Ajansı, bizim medar - ı iftiharımızdır." dedi. Akdağ, resmi Japonya ziyareti çerçevesinde bulunduğu Tokyo'da AA'nın 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı."Anadolu Ajansı, bizim medar - ı iftiharımız." ifadesini kullanan Akdağ, "Bugün Japonya 'dayız ve yanımızda yine AA var. AA, neredeyse bir asırdır Anadolu'nun sesi olmakla kalmadı, özellikle son yıllarda yaptığı atağıyla dünyanın hatırı sayılır ajansları arasına girerek kendisini geliştiriyor." açıklamasında bulundu.Akdağ, AA'nın farklı dillerde yayın yaptığının ve dünyanın farklı coğrafyalarındaki muhabir sayısını artırdığının altını çizerek, "Bu göz bebeği kuruluşumuz, gün geçtikçe gelişerek yoluna devam ediyor." diye konuştu. AA'nın 98. kuruluş yıldönümünü kutlayan Akdağ, "AA, inşallah çok yakın bir zamanda 100. kuruluş yıl dönümüne de kavuşacak." ifadesiyle sözlerini noktaladı.