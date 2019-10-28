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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
AA İdlib'de Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yeri havadan görüntüledi

AA İdlib'de Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği yeri havadan görüntüledi

- DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el - Bağdadi'nin öldürüldüğü yerin havadan çekimleri - Operasyon bölgesindeki enkazın ve çevresinin havadan çekimleri - AA, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el - Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyon alanını drone ile havadan görüntüledi - Olay yerinde 3 evin yerle bir olduğu ve etrafındaki çadırların hasar gördüğü kameraya yansıdıİDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Anadolu Ajansı (AA), İdlib 'de ABD'nin terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el - Bağdadi'yi etkisiz hale getirdiği olay yerini drone ile çekti. İdlib 'in Barişa köyü yakınlarındaki operasyonda, ABD birlikleri helikopterle indirme yaparak çatışmaya girmişti.AA, söz konusu çatışmaların yaşandığı yeri havadan da görüntüledi.Drone ile çekilen görüntülerde, 3 evin yerle bir edildiği, evlerin etrafındaki çadırların zarar gördüğü anlaşılıyor.Zeytin ağaçlarının arasındaki olay yerinde, bombardımanın etkisiyle çukurların oluştuğu da kameraya yansıdı.Bağdadi'nin öldüğü operasyon önceki gece İdlib 'de gerçekleşmişti. 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA), Barişa köyü yakınlarındaki bir hedefi yoğun ateş altına almıştı. Havadan indirme yapılan operasyonun ardından helikopterler olay yerinden ayrılmıştı.Milli Savunma Bakanlığından (MSB) operasyona ilişkin dün yayımlanan açıklamada, "ABD tarafından İdlib 'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadesi kullanılmıştı.ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklamada, DEAŞ elebaşının Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.

Alışveriş İnsansız Hava Aracı Çatışma Terör Örgütü Helikopter 

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