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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
AA Haber Akademisinden Yunus Emre Enstitüsüne ziyaret - ANKARA

AA Haber Akademisinden Yunus Emre Enstitüsüne ziyaret - ANKARA

- Anadolu Ajansı Haber Akademisi öğrencilerine Yunus Emre Enstitüsünün faaliyetleriyle ilgili bilgi verilmesi - Yunus Emre Enstitüsü Kurumsal İletişim Koordinatörü Mert Talat Dilekçioğlu ile röportajAA Haber Akademisinden Yunus Emre Enstitüsüne ziyaret - Anadolu Ajansı Haber Akademisinde eğitim alan gazeteci adayları Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret ettiANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince yürütülen Genç Yetenek Geliştirme Programı'nda (GYGP) eğitim alan gazeteci adayları, Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.AA'nın 100'üncü yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisi tarafından GYGP'de eğitim alanlar için "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimleri kapsamında düzenlenen ziyarette, Yunus Emre Enstitüsünün faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.
Yunus Emre Enstitüsü Kurumsal İletişim Koordinatörü Mert Talat Dilekçioğlu, ağırladığı gazeteci adaylarının, enstitünün yurt dışı faaliyetleri hakkındaki sorularını cevapladı. Yabancı ülkelerle olan bağı kuvvetlendirmek için projeler ürettiklerini söyleyen Dilekçioğlu, 48 ülke ve 56 merkezde çalışma yaptıklarını anlattı.Dilekçioğlu, Türkçe öğretmenin yanında tematik yaz okulları da açtıklarını belirterek, "Sinema, arkeoloji, Türk Dili ve Edebiyatı yaz okulu ve Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi'ni (TABİP) hayatta geçirdik." dedi.

İletişim Yurt Dışı Yaz Okulları Öğretmen Öğrenciler 

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