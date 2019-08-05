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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
AA Haber Akademisi'nden RTÜK'e ziyaret - ANKARA

AA Haber Akademisi'nden RTÜK'e ziyaret - ANKARA

- AA Haber Akademisi üyelerinin RTÜK'ü ziyaret etmesi - Ziyaretten detaylar - RTÜK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Üst Kurul Uzman Yardımcısı Muslu Caner Nezir'in konuşmasıAA Haber Akademisi'nden RTÜK'e ziyaret - Anadolu Ajansı Haber Akademisi'nde eğitim alan gazeteci adayları Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu ziyaret ettiANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince yürütülen Genç Yetenek Geliştirme Programı'nda (GYGP) eğitim alan gazeteci adayları Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu (RTÜK) ziyaret etti.AA'nın 100'üncü yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisi tarafından GYGP'de eğitim alanlar için "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimleri kapsamında düzenlenen ziyarette, RTÜK'ün faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.
RTÜK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Üst Kurul Uzmanı Mahmut Demiryürek, gazeteci adaylarını RTÜK'ün konferans salonunda karşıladı.RTÜK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Üst Kurul Uzman Yardımcısı Muslu Caner Nezir de gazeteci adaylarını, RTÜK'ün görevleri, çalışmaları, idari ve teşkilat yapısı hakkında bilgilendirdi.Üst Kurulun medya okuryazarlığı öğretim materyali çalışmasını anlatan Nezir, gazeteci adaylarının sorularını da cevapladı.

Konferans 

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