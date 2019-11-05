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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
AA ekibi hasat mevsiminde İran'ın 'kızıl altını' safranı yerinde izledi (1) - REZEVİ HORASANI

AA ekibi hasat mevsiminde İran'ın 'kızıl altını' safranı yerinde izledi (1) - REZEVİ HORASANI

AA ekibi hasat mevsiminde İran'ın "kızıl altını" safranı yerinde izledi (1) - REZEVİ HORASANI - Safran tarlalarından detaylar - Safran çiçeğinden detaylar - Safran hasadından detaylar - Şarkı söyleyerek safran toplayan İranlı yaşlı kadınlardan detaylar - Gülsera köyünde safran üreticisi Hüseyin Mehramiz ile röportaj - Safran hasadından detaylar - İranlı çiftçi Muhammed Emini ile röportaj - Safran toplayan vatandaşlardan detaylarREZEVİ HORASANI (AA) - Ekiminden biçimine, ayıklanmasından kurutulmasına kadar ince bir işçilik gerektirmesi ve meşakkatli bir süreç sonunda elde edilmesi nedeniyle pahalı bir ürün olan "kızıl altın" safranın İran'daki hasat mevsimi başladı.
Yiyecek, içecek, ilaç, koku, tekstil ve daha birçok alanda kullanılan safranın dünyada yaklaşık yüzde 95'inin üretildiği yer olan İran'da, çiftçiler için artık mahsul toplama zamanı.AA ekibi, dünyanın safran tedarikçisi konumundaki İran'ın Rezevi Horasanı eyaletine bağlı Türbet Haydariye ilçesindeki mor menekşe tarlalarını ve birçok alanda kullanılan bu ürünün toplanmasını yerinde görüntüledi. Ayrıca devlet yetkilileri, çiftçiler, işçiler, işletme sahipleri ve satıcılara da mikrofon uzattı.

Yaşlı Kadın Asad İran Ülser 

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