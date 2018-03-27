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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
AA, Doğu Guta'yı zorunlu tahliyeler sırasında havadan görüntüledi - DOĞU GUTA İzle

AA, Doğu Guta'yı zorunlu tahliyeler sırasında havadan görüntüledi - DOĞU GUTA İzle

- Doğu Guta 'nın havadan görüntüsünden detaylar (Sessiz)DOĞU GUTA (AA) - Beşşar Esed rejiminin ablukada tuttuğu ve ateşkes kararlarını hiçe sayarak saldırmaya devam ettiği Doğu Guta 'da zorunlu tahliyeler sırasında havadan çekilen görüntülerde, az sayıdaki sivillerin motosikletlerle eşyalarını taşıyarak "enkaz kent"e dönen bölgeyi terk ettiği görülüyor.AA, Doğu Guta 'nın Arbin ilçesini drone ile görüntüledi.Arbin'in farklı mahallelerinden görüntülerde, az sayıdaki insanın motosiklet, otomobil ve kamyonetlerine eşyalarını yükleyerek yola dizildiği görülüyor.Görüntülerde insanlardan çok ağır hasar almış apartmanlar, tahrip olmuş tozlu yollar göze çarpıyor.Dış cephesi tamamen yıkılmış apartmanların odaları, terasları görüntüye yansıyor. Teraslarda su depoları, güneş enerjisi panelleri seçilebiliyor.Bir dairenin balkonunda ise çamaşır asılı olduğu görülüyor.Farklı mahallelerde yaşam alanlarının tümü yıkılmışken, minaresi sağlam kalmış 3 - 4 cami göze çarpıyor. Ancak yeşil bir alana bakan caminin minaresinin kubbesinin üstüne devrilmesi görüntüye yansıyor. Bir başka camiin ise tamamen yıkıldığı, yalnızca mihrabının ayakta kaldığı görülüyor.Bir kavşaktaki göbeğe yapılmış süs havuzu ise saldırılarda zarar görmeyen tek yapı.Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu, Doğu Guta 'nın Haresta, Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerinden zorunlu tahliyeler, 22 Mart'ta başlamıştı.Haresta ilçesinde tahliyeler tamamlandı, diğer yerleşimlerde ise sürüyor. Şimdiye kadar 4 konvoyla 11 binden fazla kişi bölgeyi terk ederken, saldırıların ara ara sürdüğü Duma ilçesi ise anlaşma kapsamına henüz alınmadı.

Güneş Enerjisi Kubbe Camii Rejim Saldırı 

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