A Milli Futbol Takımı, Antalya'ya gitti - KONYA

- Milli takımın otobüsünün Konya Havalimanı'na gelişi - Kafilenin havalimanına girişiA Milli Futbol Takımı, Antalya'ya gittiKONYA (AA) - A Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile 20 Kasım Salı günü oynayacağı özel maç için Antalya'ya gitti.Milli takım kafilesi, Konya Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla, müsabakanın oynanacağı Antalya'ya hareket etti.A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yarın maçın oynanacağı Antalya Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, maçın hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.