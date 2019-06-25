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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
99 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

99 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Adamın evinin önünden görüntü

Polis Hastane Bild Polis Ekipleri 

-Polis araçlarından görüntü
-Evin giriş kapısında polis ve yakınlarının beklemesi
-Ölen adamın fotoğrafı

( DENİZLİ ) - Adamın cansız bedenini evin kapısını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri buldu DENİZLİ

- Denizli’nin Tavas ilçesinde 99 yaşındaki bir adam evinde ölü bulundu. Şahsın cesedine evin kapısını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri ulaştı. Edinilen bilgilere göre, olay Tavas ilçesi Samanlık Mahallesi Karaaliler Sokak'ta meydana geldi. Tek başına yaşadığı öğrenilen 99 yaşındaki Kadir Dağdelen isimli vatandaştan bir süre haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Dağdelen’in kaldığı evin kilitli kapısını açamayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri özel ekipmanlar kullanarak evin demir kapısını kırıp içeri girince talihsiz adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Dağdelen’in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
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