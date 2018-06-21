970 öğrencinin mutlu günü

-Yapılan konuşma

-Ödül töreni

-Kep atma detay



( BİLECİK )-Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğrencileri mezun oldu, kep attı-Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş;-“Bugünü bir ayrılık günü olarak görmeyin” BİLECİK



- Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2017-2018 yılı mezunları için düzenlediği ve 2 güne yayılan törenlerde son gününde Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören 970 öğrenci mezun olarak, kep attı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin Bozüyük Meslek Yüksekokulu, Gölpazarı Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Osmaneli Meslek Yüksekokulu, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Söğüt Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan 970 öğrenci Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kapalı ve Spor Salonu ve Halı Saha’da düzenlenen törende kep atmanın mutluluğunu yaşadılar. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kapalı ve Spor Salonu'nda düzenlenen programa katılan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, bugünün mezuniyete hak kazanmış, hak kazanan öğrencilerin uzun bir yolculuğu tamamladıkları, aileleri ile birlikte büyük emek vererek mutlu sona ulaştıkları önemli bir gün olduğunu belirtti.

Taş, "Bu mutlu günümüzde öğrencilerimizin mezuniyet sevincini bizimle paylaşan siz değerli ailelere, protokol üyelerine, şehir içinden ve dışından programımıza katılan tüm konuklara şükranlarımı sunuyorum. Sevgili öğrenciler, hayatın anne ocağından görüldüğü bir dönemde yaptığınız meslek seçimiyle başladığınız üniversite serüveninizi tamamladınız, artık her şeyi kendinizin yöneteceği bir döneme kapı aralıyorsunuz. Baba ocağından geldiğiniz üniversitemizde şüphesiz hayatla ilgili birçok tecrübeler, bilgiler ve beceriler kazandınız. Bu süreci yaşarken ailenizin, hocalarınızın ve arkadaşlarınızın destek ve emekleri oldu. Kimi zaman arkadaşlarınızla beraber sabahladınız, kimi zaman sınavlara hazırlanmak için kütüphaneleri aşındırdınız. Bu süreçte arkadaşlarınızı ve dostlarınızı tanıdınız, hocalarınızın şefkat ve özverilerine şahit oldunuz. Almış olduğunuz eğitim dünyaya farklı bir gözle bakmanızı öğretti. Burada siz birey olma bilincini bizzat yaşayarak edindiniz” dedi.

“Bugünü, bir ayrılık günü olarak görmeyin” Taş konuşmasının devamında öğrencilerin bugünü bir ayrılık günü olarak görmemelerini ifade ederek, “ Artık mezun oldunuz, ancak sizden daha tecrübeli biri olarak bu hayatla ilgili sizinle paylaşmak istediğim birkaç hususu da burada belirtmek istiyorum. Kendi ayaklarınızın üzerinde duracağınız bir hayat başlıyor, bu hayatı iyi yönetmek için planlı bir yaşam biçimini tercih etmeniz gerekiyor. Günlerimizin, haftalarımızın hatta yıllarımızın planını yaparak yaşamayı öğrenmeliyiz. Bu sizi hem başarılı kılacaktır hem de toplum için faydalı bir birey yapacaktır. Çeşitli iş, aile ve kültürel ortamlara gireceksiniz. Tüm insanları sevin ve saygı duyunuz. Karşınızdaki insan kim olursa olsun onu dinlemeye, anlamaya ve kendinizi onun yerine koymaya çalışınız. Bu sayede yaşamınızı derinlik kazanır hatalarınızı kabullenme erdemini kazanırsınız. Bugünü, bir ayrılık olarak da görmeyin. Hatta başarılarınızı bizlere paylaşın, üniversitenizi sık, sık ziyaret edin, bizimle görüşün. Bizim için elde edilebilecek en büyük ödül, sizlerin başarısı ve mutluluğu olacaktır. Şimdi de siz değerli ailelere seslenmek istiyorum. Değerli anne babalar evlatlarınızla birlikte yaşadığınız her duygu gibi bugün de onlarla seviniyor, onlar gibi heyecanlanıyor, çocuklarınızla gurur duyuyorsunuz. Evlatlarınızın hem kişiliğini bulmaları hem de iyi bir tahsil almaları için çok değerli fedakarlıklar yaptınız. Onların bu günlere ulaşmasının en büyük emektarı sizsiniz. Emeklerinizin zayi olmaması için bu gençleri ömrünüzün sonuna kadar desteklemeyi sürdürünüz. Zira çocuklara kaygı ölene kadardır. Bu vesileyle tüm anne, babalara öğrencilerim adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Sözlerime burada son verirken mezun olan tüm öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında mutluluk, huzur ve başarı diliyor, hepinizin gözlerinizden öpüyorum. Allah’a emanet olunuz” ifadelerine yer verdi. Konuşmaların ardından, dereceye giren öğrencilere plaketlerinin verilmesi ve öğrencilerin kep atmalarıyla tören sona erdi.

