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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
93 yaşındaki yaşlı adamın validen isteği bu oldu İzle

93 yaşındaki yaşlı adamın validen isteği bu oldu İzle

-tören detay

Anma Töreni Saygı Duruşu Siyasi Partiler Siyasi Parti Yaşlı Adam 

--93 yaşındaki adam detay
--vali ile diyalog
--çalışır ile röp
--anıt detay

( SİVAS )- Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, ebediyete intikalinin 81. yıldönümü nedeniyle Sivas’ta anma töreni düzenlendi.
Anma törenine katılan 93 yaşındaki bir vatandaşın Vali’den isteği ise törene damga vurdu. SİVAS

- Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ebediyete intikalinin 81. yıldönümü nedeniyle Sivas’ta anma töreni düzenlendi.
Anma törenine katılan 93 yaşındaki bir vatandaşın Vali’den isteği ise törene damga vurdu. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen anma törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Albay Hakan Tutucu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.
Anma programı anıta çelenk sunulması ile başladı.
Anıta çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler çalınarak saygı duruşunda bulunuldu. Tören alanına yakın noktadan geçen araç sürücüleri de saygı duruşuna katıldı.
Kent meydanında bulunan vatandaşların da saygı duruşuna eşlik ettiği görüldü.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayraklar, yarıya indirildi. Sivas Valisi Salih Ayhan ise burada günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak şeref defterini imzaladı. Anma törenine 63 yıllık Atatürk portresi ile katılan 93 yaşındaki Hasan Çalışır dikkat çekti. Çalışır, anma töreninin ardından Sivas Vali Salih Ayhan’dan Atatürk anıtının yeniden boyanması ve anıtta çalışma yapılmasını istedi. Vali Ayhan, kısa sürede gerekli çalışmanın yapılacağını söyledi.


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