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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
93 yaşındaki Şerife Nine oyunu kullandı İzle

93 yaşındaki Şerife Nine oyunu kullandı İzle

okula girişi

Oy Pusulası 

-Oy kullanışı
-Dua edişi

( İSTANBUL )- Oyunu kullanmak için Ayvalık'tan geldi İSTANBUL

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde Ayvalık'tan gelen. Güçlükle yürüyen Şerife Nine'ye oy kullanma kabinine görevliler tarafından götürüldü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti. Kandilli İlkokulu’nda Ayvalık’taki tatilinden oy kullanmak için İstanbul’a gelen 93 yaşındaki Şerife Anamoda’da yer aldı. Anamoda torununun ve sandık görevlilerinin yardımıyla oy kullanacağı kabine götürüldü ve oy pusulasında seçimini yapan 93 yaşındaki Anamoda daha sonra sandık başında duasını ederek oyunu kullandı.
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