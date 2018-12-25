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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
93 yaşındaki hastanın kafatasında limon büyüklüğünde kitle çıkarıldı Haberi

93 yaşındaki hastanın kafatasında limon büyüklüğünde kitle çıkarıldı Haberi

- 93 yaşındaki hasta Seher Tunceli’nin ameliyat sonrası görüntüsü

Hastane Asad Kadın Sağlığı Baş Ağrısı Ameliyat 

- - Hastanın Beyin Cerrahı Uzmanı Operatör Dr. Hakan Millet tarafından muayene edilmesi
- - Hastanın hastane koridorunda yürümesi
- - Hastadan genel detaylar
- - Beyin Cerrahı Uzmanı Operatör Dr. Hakan Millet Röp.
- - Seher Tunceli’nin gelini Menice Tunceli Röp.
- - Hasta Seher Tunceli’nin kızı Kerime Aktaş Röp.

( MUŞ ) - MUŞ

- Muş’ta yaşayan 9 çocuk ve 40 torun sahibi 93 yaşındaki ninenin kafatasında limon büyüklüğünde kitle çıkarıldı. Bulanık ilçesinin Mollakent köyünde yaşayan 9 çocuk ve 40 torun sahibi 93 yaşındaki Seher Tunceli, kafasındaki şişlik ve baş ağrısının giderek artması şikayetiyle Muş Devlet Hastanesine başvurdu. Beyninde yaklaşık limon büyüklüğünde tümör oluştuğu ve tümörün kafatası kemiğini erittiği tespit edilen hasta, hemen ameliyata alındı. Yapılan başarılı operasyonla hasta kadın sağlığına kavuştu. Muş Devlet Hastanesi Beyin Cerrahı Uzmanı Operatör Dr. Hakan Millet, hastanın 93 yaşında olduğunu ve kafasının sol ön yan kısmında 10x5 santimetrelik limon büyüklüğünde cildi yaylandıran, dışarıdan görülebilen ve şiddetli baş ağrısına sebep olan bir tümör ile kendilerine getirildiğini söyledi.

Hastanın 93 yaşında olması ve farklı rahatsızlıklarının olmasından dolayı ameliyat öncesi çekindiklerini ifade eden Millet, "Ameliyatı yapalım mı yapmayalım mı diye düşüncelerimiz oldu. Hasta ve hasta yakınları ile birlikte çekilen filmler sonrası, teyzemizi ameliyat etmeye karar verdik. Yaklaşık 2,5 saat süren zorlu ve uzun ameliyat sonrası kafatasının sol ön yan kısmındaki kemiği de eritmiş tümörü komple çıkarttık. Ameliyat sonrası ve yoğun bakım tedavileri iyi geçti. Şu anda hastamızı serviste yürütmeye başladık ve beslenmesi yapılıyor. Bugün dikişlerini alacağız. Konuşma, duyu, güçle ilgili herhangi bir bozulma ve sıkıntımız yok. Tedavileri bittikten sonra taburcu edeceğiz. Üniversite hastaneleri düzeyinde yapılabilecek bir ameliyattı, ama biz üstesinden geldik. Bu konuda beni yetiştiren hocalarıma, Muş İl Sağlık Müdürümüz Dr. Serdal Türkoğlu ve hastane yöneticilerinden personellerine herkese teşekkür ediyorum" dedi.
93 yaşındaki hasta Seher Tunceli'nin gelini Menice Tunceli de, kaynanasını daha önce birçok hastaneye götürdüklerini belirterek, "Fazla yaşlı olduğu için ameliyatın çok riskli olduğunu söylediler. Hastanın narkoz alamayacağını ifade ettiler. Hocamız başarılı bir ameliyat yaptı" ifadelerini kullandı. Hasta Seher Tunceli'nin kızı Kerime Aktaş ise, annesinin 40 torunu olduğunu belirterek, “Bu yaşta ameliyat oldu. Muş Devlet Hastanesine teşekkür ediyorum. Annemin ameliyatı başarılı geçti. Biz annemin ameliyat masadından kalkacağına inanmıyorduk. Ameliyatı çok başarılı geçti. Annem 93 yaşında. Bu yaşta bu hastayı kimse ameliyat etmezdi. Başka yerde ameliyat etmediler. Başka hastanelerde annemin yaşının büyük olduğu ve narkoz verilemeyeceği söylendi. Muş Devlet Hastanesinde hocamızı tavsiye ettiler ve ameliyatı başarılı geçti" diye konuştu.
(UU-MSA-Y)
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