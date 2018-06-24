Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
93 yaşında sedye ile oy kullandı

93 yaşında sedye ile oy kullandı

Yaşlı adamın evinden alınması

Oy Kullanımı Cumhurbaşkanlığı Milletvekili Seçimi Ücretsiz Ulaşım Tekerlekli Sandalye 

-Ambulansa bindirilmesi
-Okula götürülmesi
-Oy kullanacağı sınıfa getirilmesi
-Sedye üzerinde mühür basması
-Gülsüm Şimşek ile röportaj

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da yürüme güçlüğü çeken 93 yaşındaki Ahmet Şimşek, evinden ambulansla alınarak sedye ile oy kullanacağı okula götürüldü. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve milletvekili seçiminde Bursa'da 2 milyon 147 bin 725 kişi bugün sandık başına gidiyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, sabah saat 08.00 itibariyle oy kullanımına başlanılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde engelliler ile hasta vatandaşları da unutmayarak, sandıklara daha rahat ulaşabilmeleri için tüm imkanlarını seferber etti. Seçimlerde tekerlekli sandalye kullanan bireylere ücretsiz ulaşım imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 2 adet lift sistemli rampalı engelli aracı ile 17 kişilik katlanabilir tekerlekli sandalyelerin de taşınabildiği 1 adet minibüsü seçimler için hazırladı. Ayrıca Evde Bakım Hizmetleri’ne bağlı olarak çalışan 10 adet ambulans ise seçimler için hazırda tutuluyor. Osmangazi’ye bağlı Yunuseli Mahallesi’nde ikamet eden 93 yaşındaki Ahmet Şimşek ve eşi 72 yaşındaki Gülsüm Şimşek’i evinden alan ekipler, oy kullanacağı Şahin Yılmaz İlkokulu’na getirildi.
Kabine girerek oy kullanma işlemini gerçekleştiren yaşlı çift, belediyenin bu hizmetinden dolayı teşekkür ederek, seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını dilediler.
İlgili Foto Galeriler
Kalın, Ahmet Kaya'nın Mezarını Ziyaret EttiKalın, Ahmet Kaya'nın Mezarını Ziyaret Etti
'Türkiye'nin Otomobili' Tanıtım Toplantısı'Türkiye'nin Otomobili' Tanıtım Toplantısı
2 tonluk dev kurbanlık Erdoğan'a...2 tonluk dev kurbanlık Erdoğan'a...
AK Partili ismin öldüğünü duyan koşup geldi!AK Partili ismin öldüğünü duyan koşup geldi!
İdlibli Hiba Ailesine Kavuştuİdlibli Hiba Ailesine Kavuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'daCumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı