92 yaşındaki öğretmeni ziyaret edip Öğretmenler Günü'nü kutladılar

-sohbet edilmesi



( ZONGULDAK - ÖZEL) ZONGULDAK



- Alaplı Milli Eğitim Müdürü Çevat Çevik ve beraberindeki heyet Alaplı'da en yaşlı öğretmen Necati Türkan (92) evinde ziyaret ederek Öğretmenler Gününü kutlandı. Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Çevat Çevik , İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdulvehap Demirel ,Okul Müdürü Ersin Güler, Alaplı İlçesi Ortacı ve Belen köylerinde 35 yıllık öğretmenlik görevinde bulunan ve 1979'da emekli olan ve Kastamonu Gölköy Köy Enstitüsü Mezunu Emekli Öğretmen Necati Türkan'ı evinde sürpriz bir ziyaret yaptılar. Bu sürpriz ziyaret karşısında çok şaşıran ve duygulanan Emekli Öğretmen Türkan, Milli Eğitim Müdürü Çevat Çevik'in, bu ziyareti karşısında gözyaşlarını tutamadı. Milli Eğitim Müdürü Çevat Çevik ve beraberindekiler Zonguldak'ın en yaşlı Öğretmenin ellerini öperek Öğretmenler Günü’nü kutladı. Emekli Öğretmen Necati Türkan, ziyaretten dolayı mutluluğu yüzünden okunurken, tüm öğretmenlerin günü kutladığını belirtti.

Milli Eğitim Müdürü Çevat Çevik, öğretmenlik mesleğinin kutsallığına değinerek ''24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle , sizin köylerimizde en yaşlı ve tecrübeli Öğretmen olduğunuzu duyduk.İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak bende Şube Müdürüm ve Okul Müdürümle birlikte gelip sizi ziyaret edelim dedik.Tüm öğrenciler öğretmenlerini ziyaret ederek unutmamalılar ve unutturulmamalı. Bu kutsal meslek onları her zaman gururlandıracaktır bu ziyaretler insanlık onuru için olmalıdır. sizi böyle sağlıklı bir şekilde 92 yaşında görmek bizleri çok mutlu etti .Bu vesile ile tüm emekli öğretmenlerimize sağlık diliyoruz, görevleri başında hizmet eden öğretmenlerimize başarı diliyoruz. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Necati öğretmenimizi dinlemekten keyif aldık. Bizim için onların tecrübeleri birikimleri bizler için çok önemliydi. Kendilerine bizlere ayırdıkları zaman için teşekkür ederiz” dedi.

Necati Türkan ise kendisinin ziyaretlerden dolayı mutlu olduğunu belirterek onurlu meslek olan öğretmenliğin tadına hala yaşadığını belirtti.

Ziyaret nedeniyle kendisini mutlu ettiğini söyleyen Necati Türkan,"35 yıl boyunca Ortacı ve Belen Köylerinde rapor kullanmadan öğretmenlik yaptım. Şu hayatta öğretmenlikten başka hiç bir şey istemedim. Çok zorlu şartlarda yaşadık.Ben Belen Köyünde otururken, yaz kış yürüyerek Ortacı Köyüne gider gelirdim.Günümüzde Milli Eğitim Müdürü evimize kadar ziyarete geliyor. bu beni çok mutlu etti" diye konuştu.

(EY-OA-

