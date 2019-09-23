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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
92 yaşındaki kadının bileziğinin gasbedilmesi - ANTALYA Haberi

92 yaşındaki kadının bileziğinin gasbedilmesi - ANTALYA Haberi

- Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi binası - Zanlının asayiş şubeden çıkarılması Antalya 'da 92 yaşındaki kadının bileziğinin gasbedilmesi - Gözaltına alınan şüphelinin, olaydan 5 gün önce de tüple vurduğu bir kadının yüzüğünü çaldığı öne sürüldüANTALYA (AA) - Antalya 'nın Kumluca ilçesinde 92 yaşındaki kadının darbedilerek bileziğinin gasbedilmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.Zeynep Çıldır'ın bileziğinin gasbedilmesine ilişkin polis ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, yaklaşık 200 güvenlik kamera kaydı incelendi.Eşkali belirlenen şüpheli A.A, Isparta'da yapılan yol uygulamasında gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.Çok sayıda sabıka kaydı bulunan şüphelinin, olaydan 5 gün önce de Kepez ilçesinde tüple vurduğu bir kadının yüzüğünü çaldığı öne sürüldü.Meydan Mahallesi Defne Sokağı'nda yaşayan Zeynep Çıldır (92), 18 Eylül'de apartman önündeki kulübede darbedilmiş, kolundaki bileziği de gasbedilmişti.

Kamera Kaydı Sabıka Kaydı Kamera Sparta Polis Ekipleri 

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