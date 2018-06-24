92 yaşındaki kadın ambulansta oy kullandı - ŞANLIURFA
- 92 yaşındaki Naze Sezer'in sedye ile evinden ambulansa taşınması - Sezer'in ambulansa alınması ve okula gelişi - Görevlilerin ambulansa girmesi - Sezer'in oyunu kullanması - Naze Sezer ile röportaj - Osman Sezer ile röportaj - Ambulansın okuldan ayrılmasıTürkiye sandık başındaGAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa 'da oy kullanma işlemi devam ederken bazı sandık başlarında renkli görüntüler oluştu. - 92 yaşındaki kadın ambulansta oy kullandı Şanlıurfa 'da yürüme engelli 92 yaşında Naze Sezer, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için oyunu ambulansta kullandı.Merkez Haliliye İlçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde oğlu Osman ile yaşayan Sezer'in oy kullanabilmesi için yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirdi.Ekipler, tarafından 4'üncü kattaki evinden sedye ile alınan Sezer, ambulansa taşındı. Ambulansla Veysel Karani Mahallesi'ndeki Profili İlk Okula getirilen Naze Sezer, görevlilerin yaptığı kimlik kontrolünün ardından oyunu ambulansın içerisinde kullandı.Kürtçe konuşan Sezer, seçimlerin vatandaşa ve devlete hayırlısı olmasını diledi.Osman Sezer de annesinin uzun zamandır yürüyemediğini belirterek, "Annem 92 yaşında ve yürüyemiyor. Oy kullanacağını söylemesi üzerine biz de yetkililere bildirdik. Sağ olsunlar ambulansla buraya getirdik ve oyunu kullandı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.