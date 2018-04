900 yıllık dev çınar koruma altına alınıyor

-ağacın içinden ve dışından detay görüntüler

-ağacın içinden insanlarla birlikte görüntüleri

-ağacın bulunduğu meydanla ve yolla birlikte görüntüleri

-köy Muhtarı Halil Demirbaş, İsa Özel, Cemal Özbay ve Nasıf Bıçkıcı ile röportaj



( ÇANAKKALE -ÖZEL-HD)- 9 asırlık dev çınar için yurt içinin yanı sıra yurt dışından ziyaretçiler geliyor ÇANAKKALE



- Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde bir zamanlar içinde berber dükkanı, çay ocağı ve kalaycılık yapılan 900 yıllık çınar ağacı koruma altına alınıyor. Dev çınar için yurt içinden çeşitli ilerin yanı sıra yurt dışından da ziyaretçiler geliyor. Yenice ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 900 nüfuslu Akçakoyun köyündeki 900 yaşındaki çınar ağacı simge haline geldi. Bir zamanlar içinde berber dükkanı, çay ocağı ve kalaycılık yapılan 9 asırlık dev çınar ağacı, köye gidenlerin ilgi odağı oluyor. Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra yurt dışından dahi ağacı görmek için ziyaretçiler geliyor. Çınar ağacının koruma altına alınacağını söyleyen köy Muhtarı Halil Demirbaş, “Köy meydanında bulunan 9 Asırlık tarihi çınar ağacının korunması için yetkili yerlere yazı yazdık. Köyümüzün kuruluşu ile yaşıt olan bu çınar ağacının boş gövdesini köy halkı değişik tarihlerde berber dükkanı, Çay Ocağı ve kalayhane olarak kullanmış” dedi.

Köy sakinlerinden İsa Özel (78), “Kalaycılık yapan bir kişi 15-20 yıl bu çınar ağacının içinde kalaycılık yaptı. Daha sonra berber dükkanı olarak kullanıldı. Bu çınar ağacı 950- 1000 yıllık. Buraya çınar ağacını görmek için gelip giden çok” dedi.

Köyde minibüs işletmeciliği yapan Cemal Özbay (71) ise, “Köyümüzün kuruluşunda bir sürü koyunu ile adam gelmiş. Koyunlarını birkaç gün burada otlatmışlar (ireklemişler). Ondan sonra bu köyü kurmaya karar vermişler. Bu köyü kuruyorlar. Ak koyun oluyor adı. Daha sonra Akçakoyun oluyor. Daha sonra zaman geldi içine berber dükkanı kurdular. Burada traş olduk. Ondan sonra kahve ocağı oldu. Hepsi bunların öldü. Çınar ağacını Türkiye’nin her tarafından görmeye gelenler var. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir’den. Hatta yurt dışından görmeye gelenler var. Tarihi bir eser olduğu için bakmaktan zevk alıyor insanlar. Onun için burada misafir ağırlıyoruz” dedi.

Her gün çınar ağacının gölgesinde oturan köy sakini Nasıf Bıçkıcı (94), “Biz bu çınarı bin yıllık biliyorduk ama 900 yüz yıllıkmış. Berber dükkanı olarak kullanıldığında 3-4 sene traş oldum burada. Berberde öldü. Ondan sonra çay ocağı oldu 1-2 sene çay içtik burada. Her gün dışarıdan buraya insanlar geliyorlar film ve fotoğraf çekiyorlar” dedi.