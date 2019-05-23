900 Suriyeli öğrenciye iftar ve sahur yemeği verildi

-İftar hazırlığı

-Erkek çocuklara yemeklerin dağıtılması

-Kız çocuklarına yemek dağıtımı

-Çocukların ezanı beklemesi

-Çocukların oruçlarını açması ve dua



( HATAY ) HATAY



- Vefa İnsani Yardım Derneği tarafından Hatay’da bulunan Suriyeli savaş mağduru 900 öğrenciye iftar ve sahur yemeği ikram edildi. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde kurulan Reyhanlı Eğitim Köyü’ndeki Suriyeli savaş mağduru 900 öğrenciye Vefa İnsani Yardım Derneği tarafından iftar ve sahur yemeği verildi.

Tesiste kalan çocuklarla iftar ve sahur yapmak için Reyhanlı’ya gelen Derneğii Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Recep Yenigün yaptığı yazılı açıklamada, “Reyhanlı Eğitim Köyü’nde bulunan savaşın mağdur ettiği Suriyeli çocuklarımıza Ramazan ayı münasebetiyle iftar ve sahur yemeği ikram ettik. Tesis, çocukların geleceklerini inşa etmeleri açısından her şey düşünülerek tasarlanmış. Bu nedenle Yetim Vakfını tebrik ediyorum. Suriyeli çocuklarımızla iftar ve sahur yapma imkanı sundukları için de teşekkür ediyorum” dedi.

24 ülkede insani yardım çalışması gerçekleştirdiklerini ifade eden Yenigün, “Vefa İnsani Yardım Derneği olarak 24 ülkede insani yardım çalışması gerçekleştiriyoruz. Biz bu alanda hayırseverlerin ihtiyaç sahiplerine olan yardımlarını ulaştırmada bir köprü görevi görüyoruz. Dünyada iyiliği yaymak için yürüttüğümüz çalışmalarımıza katkıda bulunan tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Reyhanlı Eğitim Köyü Koordinatörü Hamza Dinçer ise, “Ramazan ayının başından bu yana tesisimizde yaşayan çocuklarımızla toplu olarak iftar yapıyoruz. Vefa İnsani Yardım Derneği de çocuklarımıza bir günlük iftar ve sahur yemeği ikram etmek istedi. Bu faaliyet kapsamında kurumdan gelen misafirlerimizi tesisimizde ağırladık. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.



