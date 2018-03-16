'900 adımda 900 genç' projesi - TOKAT

: - "900 adımda 900 genç" projesi - Toplanan kalabalıktan detay görüntüler - Yürüyüşten detay görüntüler - Grubun Deveciler Hanı'na gelmesi - Mehteran konseri - Gençlerin kavanoza toprak doldurmaları - Gençlerin Türkiye haritasını imzalaması - Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun açıklamaları Tokat 'ta "900 adımda 900 genç" projesi - Belediye tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 80 ilden gelen 160 genç ile Tokat 'tan 740 gencin katılımıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiTOKAT (AA) - Tokat Belediyesi tarafından hayata geçirilen "900 adımda 900 genç" projesi kapsamında 80 ilden 160 genç Tokat 'a geldi.Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, protokol üyeleriyle 80 ilden gelen 160 gencin yanı sıra Tokat 'taki okullardan seçilen 740 öğrenci ile tarihi Taşhan'da buluştu.Grup, buradan ellerinde Türk bayrakları ile "Şehitler ölmez" sloganı atarak Deveciler Hanı'na kadar yürüdü. Burada Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehteran Takımı konser verdi.Gençler, hazırlanan Türkiye haritasında illerinin bulunduğu yeri imzaladı. Daha sonra 80 ilden getirilen topraklar karıştırılarak kentteki şehit mezarlarına döküldü.Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 900 yıllık tarihlerini 900 genç ile gezdiklerini söyledi.
Tüm illerden bir kız ve bir erkek olmak üzere 160 genci Tokat 'ta ağırladıklarını belirten Eroğlu, " Tokat 'ın tarihini, kültürünü tüm kardeşlerime anlatma anlamında bir programdı." dedi. Gençlerin 80 ilden toprak da getirdiğine işaret eden Eroğlu, "İnsanın ham maddesi toprak. Biz kardeşlerimize 'Şehirlerden toprak getirin' dedik. Bu toprakları harmanlayıp şehit mezarlarının üzerine döktük. Ayrıca gençlerimizin kendi illerinin bulunduğu yeri imzaladıkları Türkiye haritamızı, Mehmetçiklerimize bir moral olur diye Afrin'e göndereceğiz." diye konuştu.